Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС слышали взрывы ежедневно за последнюю неделю

Все реакторы Запорожской АЭС ранее были переведены в состояние «холодного останова». Последним в этот режим из «горячего» перевели энергоблок № 4, что произошло еще в апреле 2024 года. Состояние «горячего останова» используется для снабжения станции и города теплом и горячим паром.