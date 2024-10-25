Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС слышали взрывы ежедневно за последнюю неделю

Специалисты из МАГАТЭ, работающие на территории Запорожской атомной электростанции, в течение последней недели ежедневно фиксировали звуки взрывов. Однако никаких сведений о повреждениях самой станции они не получали, как указано в заявлении организации.
«Команда МАГАТЭ продолжала слышать взрывы каждый день в течение последней недели, хотя никаких сообщений о повреждениях на ЗАЭС не поступало», — сообщается в публикации, размещенной на официальном сайте МАГАТЭ.
Все реакторы Запорожской АЭС ранее были переведены в состояние «холодного останова». Последним в этот режим из «горячего» перевели энергоблок № 4, что произошло еще в апреле 2024 года. Состояние «горячего останова» используется для снабжения станции и города теплом и горячим паром.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу недавнего отключения электричества на Запорожской атомной электростанции. По его словам, безопасность АЭС остается под угрозой.