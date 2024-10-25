Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Херсонской области

В ходе ведения воздушной разведки было обнаружено заброшенное здание с украинскими военными. После доразведки и анализа полученной информации было установлено, что это командный пункт. Передовой авианаводчик рассчитал необходимою мощность взрыва для уничтожения здания и определил ориентиры для нанесения авиационного удара по цели.