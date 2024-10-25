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Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские самолеты Су-34 бомбовыми ударами уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В ходе ведения воздушной разведки было обнаружено заброшенное здание с украинскими военными. После доразведки и анализа полученной информации было установлено, что это командный пункт. Передовой авианаводчик рассчитал необходимою мощность взрыва для уничтожения здания и определил ориентиры для нанесения авиационного удара по цели.

«Задействованные экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 с авиационными фугасными бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-250 нанесли удар по командному пункту ВСУ. После выполнения боевой задачи передовые авиационные наводчики визуально подтверждают попадание в цель», — сказано в сообщении.