Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ в Херсонской области

В ходе ведения воздушной разведки было обнаружено заброшенное здание с украинскими военными. После доразведки и анализа полученной информации было установлено, что это командный пункт. Передовой авианаводчик рассчитал необходимою мощность взрыва для уничтожения здания и определил ориентиры для нанесения авиационного удара по цели.
«Задействованные экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 с авиационными фугасными бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-250 нанесли удар по командному пункту ВСУ. После выполнения боевой задачи передовые авиационные наводчики визуально подтверждают попадание в цель», — сказано в сообщении.