Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

«Организовал две огневых засады с использованием БТР-82А. Противник колонной до 20 единиц, которая включала в себя Stryker, MaxxPro и “Казаки”, двигался в нашем направлении. Один наш (БТР) встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин, при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», — приводит слова «Коловрата» Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что благодаря активным действиям морпехов Черноморского флота в Курской области противник ежедневно несет потери и отступает с ранее захваченной территории.
Наводчик-оператор БТР-82А бригады морской пехоты ЧФ с позывным «Каспер», в свою очередь, рассказал, как однажды вместе с экипажем своего БТР уничтожил три броневика ВСУ, которые не заметили засады.
«Мы спрятались в лесополосе, они проехали не заметили нас. Пристроились к ним сзади и когда начали выгружать десант я отрыл по ним огонь. Первая сразу загорелась», — отметил «Каспер».