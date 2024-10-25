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Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие Черноморского флота группировки войск «Север» уничтожили колонну из 20 единиц техники противника в курском приграничье, рассказал командир взвода морской пехоты с позывным «Коловрат».

Источник: © РИА Новости

«Организовал две огневых засады с использованием БТР-82А. Противник колонной до 20 единиц, которая включала в себя Stryker, MaxxPro и “Казаки”, двигался в нашем направлении. Один наш (БТР) встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин, при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», — приводит слова «Коловрата» Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что благодаря активным действиям морпехов Черноморского флота в Курской области противник ежедневно несет потери и отступает с ранее захваченной территории.

Наводчик-оператор БТР-82А бригады морской пехоты ЧФ с позывным «Каспер», в свою очередь, рассказал, как однажды вместе с экипажем своего БТР уничтожил три броневика ВСУ, которые не заметили засады.

«Мы спрятались в лесополосе, они проехали не заметили нас. Пристроились к ним сзади и когда начали выгружать десант я отрыл по ним огонь. Первая сразу загорелась», — отметил «Каспер».