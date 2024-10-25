Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

«Организовал две огневых засады с использованием БТР-82А. Противник колонной до 20 единиц, которая включала в себя Stryker, MaxxPro и “Казаки”, двигался в нашем направлении. Один наш (БТР) встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин, при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», — приводит слова «Коловрата» Минобороны России.