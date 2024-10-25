Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

«Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и, применив 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, успешно уничтожили укрепления противника, личный состав и несколько единиц бронетехники, позволив штурмовым группам пройти в глубину оборонительных порядков ВСУ и захватить вражеские позиции», — дополнили в оборонном ведомстве.