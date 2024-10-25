Олбани
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

ЛУГАНСК, 25 окт — РИА Новости. Экипаж танка Т-90А российской группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж танка Т-90А группировки войск “Запад” огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на купянском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)», — заявили в МО РФ.

Уточняется, что танкисты получили координаты цели от расчетов разведывательных БПЛА.

«Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и, применив 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, успешно уничтожили укрепления противника, личный состав и несколько единиц бронетехники, позволив штурмовым группам пройти в глубину оборонительных порядков ВСУ и захватить вражеские позиции», — дополнили в оборонном ведомстве.