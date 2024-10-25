Расчет «Града» нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении

«Совершив марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку “Град” и произвели залп, в результате которого поражены живая сила и техника противника. Вследствие чего боевики украинской армии утратили боеспособность и вынуждены были отступить», — сообщили агентству в ведомстве.
В МО РФ также уточнили, что расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» «Южной» группировки войск независимо от времени суток и погодных условий наносят удары по позициям противника, после нанесения удара «Грады» покидают огневую позицию, заряжание боевой машины военнослужащие производят в запасных районах. После этого они выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.
«Заехали на огневую, выбежали, все сделали, навелись, стрельнули и все … Если цели хорошие идут, то можем и пять, и шесть, и семь раз выехать», — пояснил командир боевой машины с позывным «Вампир» на предоставленном Минобороны видео.