Путин заявил, что Украина потеряла управление войсками в Курской области

На вопрос о блокировке около 2 тыс. военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области президент ответил:
В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать их. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении, потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно.
Накануне в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что российская армия окружила и приступила к ликвидации около 2 тыс. солдат ВСУ в Курской области. Он называл безуспешными попытки украинских военнослужащих вырваться из блокады.
ВСУ осуществили вторжение в Курскую область 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. В регионе был введен режим КТО. 12 августа губернатор Алексей Смирнов сообщал, что под контроль Украины перешли 28 населенных пунктов. Позднее Минобороны России отчитывалось об освобождении 14 населенных пунктов. Последнее официальное сообщение ведомства на этот счет опубликовано 9 октября. В нем шла речь о деревне Новая Сорочина и хуторе Покровский в Суджанском районе.