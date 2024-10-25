В Калининграде планируют увеличить выплаты участникам СВО

Предложено установить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим в период с 01.11.2024 по 31.12.2024 контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ сроком на один год и более, направленным для участия в специальной военной операции. Дополнительную выплату в размере 400 000 рублей предлагается выплачивать гражданам, направленным военным комиссариатом города Калининграда в пункт отбора на военную службу, после заключения контракта и зачисления их в воинскую часть.