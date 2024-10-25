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В ходе СВО погиб мобилизованный Арсен Ильмашев из Пермского края

Военнослужащий из Бардымского округа погиб в августе этого года.

Источник: Соцсети

В Бардымском округе прошло прощание с погибшим в ходе СВО на Украине Ильмашевым Арсеном Ханифовичем. В декабре этого года ему исполнилось бы 35 лет. Дом его возвращения ждали мать, жена, сын и дочь.

Арсен Ильмашев родился 25 декабря 1989 года в селе Акбаш Бардымского района. В сентябре 2022 года его призвали по частичной мобилизации для прохождения военной службы. Погиб при выполнении боевой задачи 11 августа 2024 года.

Администрация Бардымского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего земляка, скорбит вместе с ними.