В ходе СВО погиб мобилизованный Арсен Ильмашев из Пермского края

В Бардымском округе прошло прощание с погибшим в ходе СВО на Украине Ильмашевым Арсеном Ханифовичем. В декабре этого года ему исполнилось бы 35 лет. Дом его возвращения ждали мать, жена, сын и дочь.
Арсен Ильмашев родился 25 декабря 1989 года в селе Акбаш Бардымского района. В сентябре 2022 года его призвали по частичной мобилизации для прохождения военной службы. Погиб при выполнении боевой задачи 11 августа 2024 года.
Администрация Бардымского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего земляка, скорбит вместе с ними.