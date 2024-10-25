Волонтёры спецоперации из Новосибирской области обменялись опытом

Искитимские волонтёры прибыли в посёлок Сузун. В местном филиале Маслянинского аграрного колледжа показали процесс фасовки сухих супов (на фото). Движение называется «Сухбат-Сузун», его поддерживают более 600 человек. Отмечается, что за год они сделали 19 тысяч порций, подавляющую часть уже отправили на передовую.