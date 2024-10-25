Волонтёры спецоперации из Новосибирской области обменялись опытом

В Новосибирской области организовали встречу волонтёров СВО, на которой рассказали о своём вкладе в помощь защитникам Отечества. Данная инициатива принадлежит председателю Заксобрания региона Андрею Шимкиву.
О том, как прошло мероприятие, рассказали в пресс-службе законодательного органа.
Искитимские волонтёры прибыли в посёлок Сузун. В местном филиале Маслянинского аграрного колледжа показали процесс фасовки сухих супов (на фото). Движение называется «Сухбат-Сузун», его поддерживают более 600 человек. Отмечается, что за год они сделали 19 тысяч порций, подавляющую часть уже отправили на передовую.
В филиале общества инвалидов гостям показали, как шьют для бойцов бельё, подшлемники, костюмы и другие вещи. Кроме того, отливают блиндажные свечи, собирают гуманитарную помощь.
«Молодцы сузунцы, нам есть чему поучиться», — пресс-служба Заксобрания НСО цитирует координатора волонтерской группы Искитимского района Лидию Ткачёву.