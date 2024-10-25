В Березовском простились с 26-летним бойцом СВО

— В свободное от работы время увлекался рыбалкой, знал все тонкости этого дела и всегда возвращался с уловом. В семье, рядом с родными, был заботливым и отзывчивым, старался больше времени проводить с близкими, быть для них опорой и помощником, — рассказал градоначальник.