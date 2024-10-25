В Березовском простились с 26-летним бойцом СВО, погибшим в ДНР. Михаил Меньшиков скончался 19 июля. Об этом сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.
Свердловчанин родился в поселке Сарапулка в многодетной семье. Парень отучился в школе № 30. Там он участвовал в спортивных мероприятиях, любил походы и увлекался техникой. Уралец поступил в березовский техникум «Профи», где получил специальность техник-сварщик. Срочную службу проходил в 96-й отдельной разведывательной бригаде в войсках специального назначения. После возвращения работал в строительной бригаде и сварщиком на заводе.
— В свободное от работы время увлекался рыбалкой, знал все тонкости этого дела и всегда возвращался с уловом. В семье, рядом с родными, был заботливым и отзывчивым, старался больше времени проводить с близкими, быть для них опорой и помощником, — рассказал градоначальник.
В сентябре 2022 года Михаил отправился в зону проведения спецоперации. Сослуживцы воспоминают, что уралец бился самоотверженно и героически. В бою он был ранен.
Прощание с Михаилом состоялось 25 октября. Мужчину похоронили на поселковом кладбище.