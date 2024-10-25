«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Разлив, западнее города Курахова Донецкой Народной Республики, был обнаружен пункт временной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате нанесения авиационного удара по переданным координатам разведки уничтожен пункт временной дислокации с личным составом, самоходная установка и склад боекомплекта», — сообщили в российском военном ведомстве, опубликовав видео.
ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации и склад ВСУ в Курахове
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские войска авиаударом уничтожили пункт временной дислокации и склад боекомплекта ВСУ в Курахове ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.