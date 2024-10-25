Reuters: российские войска стремительно продвигаются к Селидово

Генеральный штаб Украины подтвердил, что наиболее интенсивные российские атаки вдоль всей линии фронта сейчас отмечаются именно в окрестностях Селидово. Для поддержки своих атак Россия использует истребители и бомбардировщики, добавили представители Генштаба. Они не уточнили, зашли ли русские силы в город и отступают ли украинские войска.