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Reuters: российские войска стремительно продвигаются к Селидово

Российские войска быстро продвигаются к шахтерскому городу Селидово в ходе военной кампании, по итогам которой Москва планирует установить контроль над всем Донбассом, говорится в статье Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Взятие Селидово обеспечит российским войскам возможность наступления на ключевой логистический узел Покровск, расположенный примерно в 20 километрах к северо-западу от Селидово, пишет Reuters.

«Оборона противника рухнула внезапно», — заявил Юрий Подоляка, пророссийский военный блогер украинского происхождения. Другие российские военные блогеры утверждают, что Россия теперь контролирует часть Селидово.

Генеральный штаб Украины подтвердил, что наиболее интенсивные российские атаки вдоль всей линии фронта сейчас отмечаются именно в окрестностях Селидово. Для поддержки своих атак Россия использует истребители и бомбардировщики, добавили представители Генштаба. Они не уточнили, зашли ли русские силы в город и отступают ли украинские войска.

Украинский военный ресурс DeepState указывает, российские войска контролируют восточные окраины Селидово, а значительная часть его центра относится к спорной «серой зоне».