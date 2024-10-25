Минобороны заявило о предотвращении попытки прорыва ВСУ в Курской области

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В первые дни военных действий в регионе губернатор Алексей Смирнов сообщал, что под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов. Накануне президент Владимир Путин заявил, что российские силы блокировали и окружили часть подразделений украинской армии, которые вторглись в регион в начале августа. По его словам, это около 2 тыс. человек. На следующий день Путин заявил, что Украина потеряла управление своими войсками в Курской области.