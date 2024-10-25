Минобороны заявило о предотвращении попытки прорыва ВСУ в Курской области

По данным ведомства, в результате ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 15 человек личного состава, один украинский военнослужащий сдался в плен. Уничтожены две бронированные машины Вооруженных сил Украины, отметили в Минобороны.
Кроме того, подразделения «Севера» смогли отразить пять контратак у населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. На этих направлениях ВСУ потеряли до 30 военных убитыми и ранеными, трое украинских военнослужащих сдались в плен. Российские войска уничтожили танк, две боевые бронированные машины и автомобиль.
В районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово российские военные продолжили успешное наступление.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В первые дни военных действий в регионе губернатор Алексей Смирнов сообщал, что под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов. Накануне президент Владимир Путин заявил, что российские силы блокировали и окружили часть подразделений украинской армии, которые вторглись в регион в начале августа. По его словам, это около 2 тыс. человек. На следующий день Путин заявил, что Украина потеряла управление своими войсками в Курской области.