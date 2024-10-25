Девять беспилотников сбили над тремя российскими регионами

«В период с 13:30 до 14:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, четыре беспилотника сбили над Курской областью. Над Брянской уничтожили три аппарата, еще два беспилотника были сбиты над Орловской областью.
После начала российской военной операции на Украине регионы России периодически атакуют беспилотники Вооруженных сил Украины, Минобороны России отчитывается об их уничтожении.
Так, накануне военное ведомство сообщило о семи сбитых за ночь беспилотниках. Тогда три украинских дрона уничтожили над Черным морем и четыре — над Курской областью.