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ВС РФ уничтожили танк при попытке прорыва в приграничье Курской области

По данным Минобороны, бойцы Северной группы нанесли удар с помощью FPV-дрона.

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российская группировка войск «Север» при помощи FPV-дрона уничтожила танк, пытавшийся прорваться к одному из населенных пунктов в приграничье Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск “Север” с помощью беспилотника выявили движение танка ВСУ при попытке прорыва к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области», — сказали там.

По данным оборонного ведомства, боекомплект украинского танка сдетонировал в результате точного попадания FPV-дрона. Минобороны также представило кадры объективного контроля уничтожения танка.