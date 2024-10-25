ВС РФ уничтожили танк при попытке прорыва в приграничье Курской области

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск “Север” с помощью беспилотника выявили движение танка ВСУ при попытке прорыва к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области», — сказали там.