В Уфу приехал оставшийся без ног Герой СССР, монах Киприан

В Уфу с визитом прибыл член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», Герой СССР, оставшийся без ног, монах Киприан (Валерий Бурков). В пятницу, 25 октября, он встретился с женами погибших отцов СВО, а также с православными верующими в здании миссионерского отдела Уфимской епархии на ул. Кирова. Визит завершается 26 октября. Завтра он примет участие в заседании Совета матерей военнослужащих СВО.
Говоря о гибели бойцов СВО, отец Киприан призвал не употреблять слова «утрата», как часто говорят психологи. Потому что это в любом случае никак не поможет родным бойцов.
«Смерть — в любом случае неизбежная часть жизни. Но у Бога все живы, — сказал он. — Человек просто будет жить в другом духовном измерении. Если у нас кто-то умер, мы лишь разлучились на какой-то срок».
Монах Киприан также он раскритиковал деятельность психологов, услуги которых сейчас настойчиво предлагаются. Подробнее по ссылке.