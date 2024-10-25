В ВСУ пожаловались на увеличение дальности российских КАБ

В июле глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что модифицированная фугасная авиабомба ФАБ-500 с увеличенной дальностью может достать до любой точки Харькова. По словам чиновника, ФАБ-500 после модификации приобрела новое свойство в виде увеличенной дальности до 80 километров.