Ход операции по уничтожению ВСУ
Российские военные предотвратили прорыв ВСУ через госграницу в направлении Нового Пути и отразили пять контратак в направлении населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, нанося удары по украинским формированиям в районах Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово.
Российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и техники в Курской области.
За сутки потери ВСУ составили свыше 300 человек, десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Четверо военнослужащих ВСУ сдались в плен.
С начала боевых действий Киев потерял свыше 26 550 военнослужащих. Уничтожено 177 танков, 93 боевые машин пехоты, 105 бронетранспортеров, 1 003 боевые бронированные машины, 686 автомобилей, 229 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.
Заявления Путина
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина потеряла управление войсками в Курской области, и около 2 тыс. солдат ВСУ не осознают, что окружены. Российская армия начала их ликвидацию, попытки прорыва блокированы.
Позднее российский лидер сообщил о взятии сил ВСУ в Курской области в надежное кольцо окружения, которое российские военные сейчас сжимают. По словам Путина, территория, где блокированы украинские военные, составляет 6 на 15 км.
Арест наемника из США
Суд заочно арестовал американского наемника Дэниела Бернардо Ребара, подозреваемого в участии в нападении ВСУ на Курскую область, совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, незаконном пересечении госграницы и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск Ребара и его сообщников.