Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 25 октября 2024 года

Суд заочно арестовал американского наемника Дэниела Бернардо Ребара, подозреваемого в участии в нападении ВСУ на Курскую область, совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, незаконном пересечении госграницы и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск Ребара и его сообщников.