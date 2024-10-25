Путин: в ВСУ пытаются скрыть от солдат их положение в Курской области

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Командиры ВСУ пытаются скрывать от военнослужащих, что они попали в окружение в Курской области, но это ситуации не меняет, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«Есть и пленные, есть люди, которые сдаются, и, конечно, наши ребята принимают пленных, гарантируют им жизнь, безопасность, абсолютно нормальное обращение. Так вот, по показаниям этих пленных… отцы-командиры, которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение. Но ситуацию это не меняет», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.