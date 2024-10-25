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ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской и Орловской областями

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Орловской областью, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать пятого октября 2024 года около 20.20 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Орловской», — говорится в сообщении.