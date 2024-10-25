«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.40 (совпадает с мск — ред.) — населенный пнут Катериновка — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным представительства, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, дважды сбросили взрывоопасные предметы с дронов и атаковали при помощи беспилотника-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.