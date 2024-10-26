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В России разработали винтовку STM-308 для замены СВД

Первые STM-308 уже используются в войсках.

Источник: Аргументы и факты

В России создали новую снайперскую винтовку STM-308, которая предназначена для спецподразделений и применения в зоне СВО. Эта новинка отличается меньшим весом и большей эффективностью по сравнению с традиционной снайперской винтовкой СВД, а также способна поражать цели на дистанции до тысячи метров.

«Первые STM-308 уже используются в войсках. Их поставляют туда небольшими партиями волонтеры», — сообщают «Известия».

Несмотря на свои достоинства, STM-308 не заменит стандартную винтовку СВД. Однако она успешно интегрируется в арсенал специальных подразделений, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» завершил работу над созданием ручного пулемета РПЛ-20. Концерн разработал пулемет в двух исполнениях. Длина ствола первого составляет 590 мм, второго — 415 мм.