В России разработали винтовку STM-308 для замены СВД

В России создали новую снайперскую винтовку STM-308, которая предназначена для спецподразделений и применения в зоне СВО. Эта новинка отличается меньшим весом и большей эффективностью по сравнению с традиционной снайперской винтовкой СВД, а также способна поражать цели на дистанции до тысячи метров.