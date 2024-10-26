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Путин: командиры ВСУ расстреливают своих солдат при попытке сдаться в плен

Командование ВСУ пытается скрыть реальное положение дел от подчинённых.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил, что руководство ВСУ старается скрыть от своих солдат факт окружения в Курской области. Однако подобные усилия не изменяют расстановку сил, сказал он в эфире телеканала «Россия».

Путин указал, что среди украинских военнослужащих имеются как те, которые попадают в плен, так и те, кто добровольно сдается. Российские войска обеспечивают пленным безопасность и достойные условия содержания, отметил он.

Президент добавил, что, по свидетельствам пленных, командиры ВСУ иногда прибегают к крайним мерам, уничтожая собственных солдат, которые намереваются сдаться. Основная цель этих действий — скрыть реальное положение дел от подчинённых. Однако, как подчеркнул Путин, такие меры не способны изменить текущую ситуацию.

Ранее Путин сообщил, что около двух тысяч боевиков Вооружённых сил Украины были блокированы в Курской области на территории размером 6 на 15 км. Военнослужащие ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения».