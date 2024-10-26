Путин: командиры ВСУ расстреливают своих солдат при попытке сдаться в плен

Президент добавил, что, по свидетельствам пленных, командиры ВСУ иногда прибегают к крайним мерам, уничтожая собственных солдат, которые намереваются сдаться. Основная цель этих действий — скрыть реальное положение дел от подчинённых. Однако, как подчеркнул Путин, такие меры не способны изменить текущую ситуацию.