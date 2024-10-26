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Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 26 октября сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

«Моя работа заключается в обеспечении работоспособности радиоэлектронного оборудования на самолете — это связь между самолетами, навигация. Между вылетами особо нет времени отдыхать. Надо готовиться к посадкам и следующему вылету. Этим мы и занимаемся между вылетами, так сутками. Потом дают время отдохнуть, отсыпаемся. Просыпаемся и идем снова работать. Враг будет разбить, победа будет за нами», — рассказал техник Су-34 Михаил.

Ранее, 24 октября, экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ликвидировал опорный пункт ВСУ, обнаруженный в курском приграничье. Как уточнялось, удар был нанесен авиационными бомбами по целям, координаты которых были заранее переданы разведкой.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет операция по уничтожению ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.