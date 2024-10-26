Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

«Моя работа заключается в обеспечении работоспособности радиоэлектронного оборудования на самолете — это связь между самолетами, навигация. Между вылетами особо нет времени отдыхать. Надо готовиться к посадкам и следующему вылету. Этим мы и занимаемся между вылетами, так сутками. Потом дают время отдохнуть, отсыпаемся. Просыпаемся и идем снова работать. Враг будет разбить, победа будет за нами», — рассказал техник Су-34 Михаил.