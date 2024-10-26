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Российские войска вышли к реке Оскол на купянском направлении

За последнее время российским силам удалось взять под контроль приблизительно 18 населенных пунктов.

Глава военно-гражданской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о новом достижении российских войск. Он сообщил, что они вышли к реке Оскол на купянском направлении, пишет ТАСС.

По словам Ганчева, войска РФ прибыли к реке, продвинувшись с территории около Сватово, расположенного в пределах Харьковской области.

«Наши войска имеют определенные стратегические успехи: продвинулись непосредственно к реке Оскол, освобождены несколько населенных пунктов, которые имеют тактическое значение для дальнейшего продвижения», — отметил Ганчев.

Он добавил, что недавно российским силам удалось взять под контроль приблизительно 18 населенных пунктов, из которых 13 находятся в северной части Харьковской области. Ганчев выразил уверенность в том, что Купянск скоро окажется под контролем российских войск.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками на Купянском направлении, оттуда ВСУ направляли дроны на Валуйки и Уразово в Белгородской области. Подразделение ВСУ из 10 человек располагалось в одном из жилых домов Петропавловки.