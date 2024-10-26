Российские войска вышли к реке Оскол на купянском направлении

Глава военно-гражданской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о новом достижении российских войск. Он сообщил, что они вышли к реке Оскол на купянском направлении, пишет ТАСС.
По словам Ганчева, войска РФ прибыли к реке, продвинувшись с территории около Сватово, расположенного в пределах Харьковской области.
«Наши войска имеют определенные стратегические успехи: продвинулись непосредственно к реке Оскол, освобождены несколько населенных пунктов, которые имеют тактическое значение для дальнейшего продвижения», — отметил Ганчев.
Он добавил, что недавно российским силам удалось взять под контроль приблизительно 18 населенных пунктов, из которых 13 находятся в северной части Харьковской области. Ганчев выразил уверенность в том, что Купянск скоро окажется под контролем российских войск.
Ранее российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками на Купянском направлении, оттуда ВСУ направляли дроны на Валуйки и Уразово в Белгородской области. Подразделение ВСУ из 10 человек располагалось в одном из жилых домов Петропавловки.