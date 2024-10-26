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Марочко: ВС РФ формируют огневой мешок для ВСУ у Стельмаховки

Российские военные успешно продвигаются на купянском направлении.

Российские войска, продвигаясь на купянском направлении, создают огневую ловушку для вражеских подразделений, размещенных в окрестностях населённых пунктов Стельмаховка и Берестовое. Об этом ТАСС рассказал военный аналитик Андрей Марочко.

На купянском направлении наблюдается активизация действий Вооружённых сил России. В частности, ВС РФ начали оказывать давление на украинские вооружённые формирования, расположенные к юго-западу от Берестового и Стельмаховки.

«Вероятнее всего, в ближайшее время мы выйдем полностью на административные границы Луганской народной Республики на данном участке местности», — заявил Марочко.

Он также упомянул, что российские военные активизировали атаки на вражеские подразделения между Стельмаховкой и Андреевкой. Он выразил мнение, что в ближайшее время российским военным удастся взять под контроль административные границы ЛНР на этом участке.

Ранее Марочко сообщил, что российские военнослужащие успешно осуществили штурм и увеличили свои позиции в районе населённого пункта Стельмаховка. Он отметил, что за прошедшие сутки российские силы разгромили вражеский опорный пункт и продвинулись примерно на два километра.