Российские войска, продвигаясь на купянском направлении, создают огневую ловушку для вражеских подразделений, размещенных в окрестностях населённых пунктов Стельмаховка и Берестовое. Об этом ТАСС рассказал военный аналитик Андрей Марочко.
На купянском направлении наблюдается активизация действий Вооружённых сил России. В частности, ВС РФ начали оказывать давление на украинские вооружённые формирования, расположенные к юго-западу от Берестового и Стельмаховки.
«Вероятнее всего, в ближайшее время мы выйдем полностью на административные границы Луганской народной Республики на данном участке местности», — заявил Марочко.
Он также упомянул, что российские военные активизировали атаки на вражеские подразделения между Стельмаховкой и Андреевкой. Он выразил мнение, что в ближайшее время российским военным удастся взять под контроль административные границы ЛНР на этом участке.
Ранее Марочко сообщил, что российские военнослужащие успешно осуществили штурм и увеличили свои позиции в районе населённого пункта Стельмаховка. Он отметил, что за прошедшие сутки российские силы разгромили вражеский опорный пункт и продвинулись примерно на два километра.