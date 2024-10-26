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Российские специалисты посадили американский беспилотник

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Электроника БПЛА RQ-20 «Puma» производства США попала в распоряжение российских специалистов, рассказал РИА Новости инженер по противодействию БПЛА.

Источник: © РИА Новости

«Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 “Puma” производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника “птички” не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в одном квадрате с RQ-20 в воздухе находилась ещё одна цель, которая была сбита из стрелкового оружия.

«В одном квадрате с RQ-20 в воздухе также находился БПЛА “Баба Яга”. Она была сбита из стрелкового оружия. После осмотра выяснилось, что коптер был снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами», — рассказал специалист.