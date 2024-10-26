Российские специалисты посадили американский беспилотник

«В одном квадрате с RQ-20 в воздухе также находился БПЛА “Баба Яга”. Она была сбита из стрелкового оружия. После осмотра выяснилось, что коптер был снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами», — рассказал специалист.