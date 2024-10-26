Над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями сбили 17 БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семнадцать украинских БПЛА: восемь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.