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Над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями сбили 17 БПЛА

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 17 дронов над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семнадцать украинских БПЛА: восемь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении.