В Воронежской области опасность атаки БПЛА длилась 11 часов

На этот раз очень долго длилась опасность атаки вражеских БПЛА. Об отбое в телеграм-канале губернатора Александра Гусева заявили в субботу, 26 октября, в 7.29. Между тем об опасности атаки сообщили в пятницу, 25 октября, в 20.28. Таким образом, реальная угроза сохранялась 11 часов 1 минуту.
При этом в утренней сводке Министерства обороны России Воронежская область не фигурирует. За ночь субботы, 26 октября, военные перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА: восемь — над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской.