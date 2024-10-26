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В Воронежской области опасность атаки БПЛА длилась 11 часов

Отбой объявили только в 7.29 26 октября.

Источник: Комсомольская правда

На этот раз очень долго длилась опасность атаки вражеских БПЛА. Об отбое в телеграм-канале губернатора Александра Гусева заявили в субботу, 26 октября, в 7.29. Между тем об опасности атаки сообщили в пятницу, 25 октября, в 20.28. Таким образом, реальная угроза сохранялась 11 часов 1 минуту.

При этом в утренней сводке Министерства обороны России Воронежская область не фигурирует. За ночь субботы, 26 октября, военные перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА: восемь — над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской.