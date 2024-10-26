В Воронежской области опасность атаки БПЛА длилась 11 часов

При этом в утренней сводке Министерства обороны России Воронежская область не фигурирует. За ночь субботы, 26 октября, военные перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА: восемь — над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской.