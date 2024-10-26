В Керчи простились с бойцами, погибшими в спецоперации

В Керчи в последний путь проводили бойцов, погибших в спецоперации. Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, при выполнении боевых задач в зоне СВО погибли двое керчан — Сергей Сенютич и Юрий Чолакиди.
Сергей Сенютич родился в Керчи в 1984 году, окончил школу № 19 и ПТУ № 40 по специальности автослесарь. Летом этого года подписал контракт с Министерством обороны и был отправлен на СВО штурмовиком. Сергей Сенютич героически погиб при исполнении воинского долга в ДНР.
Юрий Чолакиди родился в Керчи в 1998 году. Учился в школе № 4, закончил музыкальное отделение Детской школы искусств им. Сердюка и Керченский политехнический колледж. Был чемпионом города по волейболу, серебряным призером, чемпионом легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Керченский рабочий».
В период с июня 2019 года по декабрь 2021 года Юрий проходил военную службу по контракту. В октябре 2022 года был мобилизован. Погиб, при выполнении боевых задач.