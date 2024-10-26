В Керчи простились с бойцами, погибшими в спецоперации

Сергей Сенютич родился в Керчи в 1984 году, окончил школу № 19 и ПТУ № 40 по специальности автослесарь. Летом этого года подписал контракт с Министерством обороны и был отправлен на СВО штурмовиком. Сергей Сенютич героически погиб при исполнении воинского долга в ДНР.