Беспилотник упал на окраине села в Воронежской области

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет. БПЛА упал на окраине села. На месте работают оперативные службы.
В 16:21 опасность атаки БПЛА в регионе была отменена.
В одном из районов Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет. БПЛА упал на окраине села. На месте работают оперативные службы.
В 16:21 опасность атаки БПЛА в регионе была отменена.