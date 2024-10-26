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Беспилотник упал на окраине села в Воронежской области

В одном из районов Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет. БПЛА упал на окраине села. На месте работают оперативные службы.

В 16:21 опасность атаки БПЛА в регионе была отменена.