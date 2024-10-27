В Киеве на фоне тревоги с воздуха произошли мощные взрывы

Несколько взрывов произошло в украинской столице, информирует издание «Страна.ua».
«Взрывы в Киеве», — рассказали журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в городе и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Сирены также включены в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли мощный удар по объекту Вооружённых сил Украины в Одессе.