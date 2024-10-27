Силы ПВО России уничтожили 17 украинских БПЛА за полтора часа

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российская ПВО вечером уничтожила 17 украинских беспилотников над четырьмя российскими областями, сообщили в Минобороны России.
«26 октября с 22.00 до 23.20 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что восемь БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, пять БПЛА — над территорией Брянской области, три БПЛА — над территорией Липецкой области и один — над территорией Белгородской области.