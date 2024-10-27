Богомаз: силы ПВО в Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ

Российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Брянской областью, проинформировал глава региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Ещё два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram.
Губернатор отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
«Работают оперативные и экстренные службы», — говорится в публикации.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов совершили несколько атак на населённые пункты, расположенные в регионе.