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Богомаз: силы ПВО в Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Брянской областью, проинформировал глава региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Ещё два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram.

Губернатор отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

«Работают оперативные и экстренные службы», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов совершили несколько атак на населённые пункты, расположенные в регионе.