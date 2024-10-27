Богомаз: силы ПВО в Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Ещё два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ», — написал Богомаз в Telegram.