Минобороны РФ: за полтора часа средства ПВО сбили 17 беспилотников ВСУ

Российские военные вечером в субботу ликвидировали 17 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над четырьмя регионами, сообщает Минобороны РФ.
«В 22:00 до 23:20 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты в Воронежской, Брянской, Липецкой и Белгородской областях. В частности, под Воронежем было ликвидировано восемь БПЛА.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Брянской областью.