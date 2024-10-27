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Губернатор Егоров: Тамбовскую область атаковали 11 украинских БПЛА

Пострадавших нет.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своих социальных сетях проинформировал о нападении с использованием 11 беспилотников в регионе.

В результате одного из ударов произошел хлопок, вызвавший локальное возгорание, которое оперативно устранили сотрудники ГУ МЧС России по Тамбовской области. Инцидент обошелся без пострадавших.

Егоров уточнил, что нападение произошло около 00:40 в Мичуринском муниципальном округе. По его словам, на данный момент принимаются все меры по обеспечению безопасности.

Ранее российская противовоздушная оборона сбила 13 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ.