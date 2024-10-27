Офицер ВСУ Коростинский призвал избивать уклонистов

Офицер 103-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины Виталий Коростинский заяви, что в рамках мобилизации следует использовать «более жёсткие методы».
Речь идёт о тех украинцах, которые не желают вступать в ряды ВСУ.
Кроме того, украинский офицер предложил ввести штрафы.
«Я бы ещё по хребту давал и лупил бы ещё больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК на соляру, офисы и ловить вас всех?», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире украинского телеканала NTA.
Ранее бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров заявил, что Запад ставит перед Украиной задачу снизить возраст мобилизации до 17 лет.