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Офицер ВСУ Коростинский призвал избивать уклонистов

Кроме того, украинский офицер предложил ввести штрафы.

Источник: Кадр из Youtube

Офицер 103-й бригады теробороны Вооружённых сил Украины Виталий Коростинский заяви, что в рамках мобилизации следует использовать «более жёсткие методы».

Речь идёт о тех украинцах, которые не желают вступать в ряды ВСУ.

Кроме того, украинский офицер предложил ввести штрафы.

«Я бы ещё по хребту давал и лупил бы ещё больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК на соляру, офисы и ловить вас всех?», — сказал он.

Заявление прозвучало в эфире украинского телеканала NTA.

Ранее бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров заявил, что Запад ставит перед Украиной задачу снизить возраст мобилизации до 17 лет.