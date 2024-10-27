Разведчики «Востока», несмотря на обстрелы, захватили трофейное оружие ВСУ

«Всё, что там находится, считаем трофеями. Что-то используем в своих интересах, что-то передаем командованию. В этот раз при штурме были захвачены боеприпасы, ПТРК Javelin, крупнокалиберные пулеметы. Часть военнослужащих ВСУ сбежали и бросили все в опорнике. Оружие было в основном американское, французское, немецкое и других западных стран», — рассказал «Платон».