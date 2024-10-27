После взятия очередного опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции бойцы обнаружили брошенное вражеское оружие, экипировку и боеприпасы.
«Задача была зайти на господствующую высоту… Зашли, закрепились, в течение суток удерживали оборону. Летали БПЛА, были сбросы, обстреливали нас из танков, артиллерии. Четверо из нас получили ранения. Троих вынесли, а я не стал выходить», — рассказал военнослужащий с позывным «Платон».
По его словам, иностранное вооружение — не редкая добыча для разведчиков группировки войск «Восток», часть трофеев бойцы передают командованию, а что-то используют сами против врага.
«Всё, что там находится, считаем трофеями. Что-то используем в своих интересах, что-то передаем командованию. В этот раз при штурме были захвачены боеприпасы, ПТРК Javelin, крупнокалиберные пулеметы. Часть военнослужащих ВСУ сбежали и бросили все в опорнике. Оружие было в основном американское, французское, немецкое и других западных стран», — рассказал «Платон».
Помимо Javelin украинские боевики бросили на позициях американский крупнокалиберный пулемёт М2 «Браунинг», гранаты и множество боеприпасов.