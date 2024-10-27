Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведчики «Востока», несмотря на обстрелы, захватили трофейное оружие ВСУ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Военнослужащие разведывательного подразделения гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Восток» захватили иностранное вооружение, в том числе партию американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

После взятия очередного опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции бойцы обнаружили брошенное вражеское оружие, экипировку и боеприпасы.

«Задача была зайти на господствующую высоту… Зашли, закрепились, в течение суток удерживали оборону. Летали БПЛА, были сбросы, обстреливали нас из танков, артиллерии. Четверо из нас получили ранения. Троих вынесли, а я не стал выходить», — рассказал военнослужащий с позывным «Платон».

По его словам, иностранное вооружение — не редкая добыча для разведчиков группировки войск «Восток», часть трофеев бойцы передают командованию, а что-то используют сами против врага.

«Всё, что там находится, считаем трофеями. Что-то используем в своих интересах, что-то передаем командованию. В этот раз при штурме были захвачены боеприпасы, ПТРК Javelin, крупнокалиберные пулеметы. Часть военнослужащих ВСУ сбежали и бросили все в опорнике. Оружие было в основном американское, французское, немецкое и других западных стран», — рассказал «Платон».

Помимо Javelin украинские боевики бросили на позициях американский крупнокалиберный пулемёт М2 «Браунинг», гранаты и множество боеприпасов.