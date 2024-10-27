В результате атаки БПЛА в Белгородской области ранена женщина

«Село Варваровка Белгородского района подверглось атаке беспилотников ВСУ. Ранен мирный житель», — написал он.
Женщину в состоянии средней степени тяжести отвезли на «попутке» в Октябрьскую районную больницу. Ее планируют перевести в областную клиническую больницу.
Отмечается, что в результате нескольких сбросов взрывных устройств с БПЛА на территории одного частного домовладения повреждены гараж и автомобиль. На территории другого дома осколками посечено еще одно транспортное средство.
Информация о последствиях уточняется, подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток, добавил Гладков.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.