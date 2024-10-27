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Бомбардировщик Су-34 уничтожил опорник и живую силу ВСУ под Курском

Были использованы фугасные авиабомбы.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные ликвидировали опорный пункт и бойцов Вооружённых сил Украины в Курской области, сообщает минобороны РФ.

Удар нанёс экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. Его сопровождал многоцелевой истребители Су-35С. Были использованы фугасные авиабомбы.

«Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлёт с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в сообщении.

После этого самолёты вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолётов Ми-28НМ («Ночной охотник») уничтожили бронетехнику Вооружённых сил Украины в Курской области.