Бомбардировщик Су-34 уничтожил опорник и живую силу ВСУ под Курском

«Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлёт с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в сообщении.