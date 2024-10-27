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Гладков: в результате атаки БПЛА в Белгородской области ранена женщина

Пострадавшая госпитализирована.

Источник: Соцсети

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали населённый пункт Варваровка, расположенный в Белгородской области, проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что ранения получила женщина. Пострадавшая госпитализирована.

«Ранен мирный житель. Женщину в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего лечения её переведут в областную клиническую больницу», — написал Гладков в Telegram.

Кроме того, губернатор заявил, что повреждения получили гараж и два транспортных средства.

«В результате нескольких сбросов взрывных устройств с БПЛА на территории одного частного домовладения повреждены гараж и автомобиль. На территории другого дома осколками посечено ещё одно транспортное средство», — говорится в публикации.

Ранее Гладков заявил, что Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов совершили несколько атак на населённые пункты, расположенные в регионе.