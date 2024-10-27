В России за ночь сбили 51 украинский дрон

Ведомство отмечает, что 18 БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области. 16 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области. По четыре БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. Три БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и один БПЛА сбит над Курской областью.