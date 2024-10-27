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В России за ночь сбили 51 украинский дрон

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила и перехватила 51 украинский беспилотник над семью регионами России и также над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что 18 БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области. 16 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области. По четыре БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. Три БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и один БПЛА сбит над Курской областью.

Также украинский БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря, добавили в МО.