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Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Мужчина отправился за «ленточку» добровольцем этим летом.

Источник: IrkutskMedia.ru

Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района Приангарья погиб в зоне спецоперации при выполнении боевой задачи в составе десантно-штурмовой бригады 8 октября 2024 года. Александру Москалеву было 45 лет, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил мэр района Геннадий Осодоев в своем тг-канале (18+), Александр Анатольевич родился 21 октября 1978 года в поселке Глинки Зиминского района. Будучи ребенком, он переехал вместе с родителями в Усть-Орду.

После окончания средней школы № 2 Александр поступил в Усть-Ордынское ПУ-59, где обучался по специальности «повар-кондитер», но спустя некоторое время отправился на срочную службу. После демобилизации он окончил учебное заведение и долгое время работал строителем в Иркутске.

Мужчина отправился «за ленточку» добровольцем этим летом. У военнослужащего остались жена и четверо детей.