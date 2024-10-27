Военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

После окончания средней школы № 2 Александр поступил в Усть-Ордынское ПУ-59, где обучался по специальности «повар-кондитер», но спустя некоторое время отправился на срочную службу. После демобилизации он окончил учебное заведение и долгое время работал строителем в Иркутске.