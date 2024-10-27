В Липецкой области при атаке украинских БПЛА пострадавших нет

«С момента введения красного уровня угрозы вчера в 21:25 мск и до его отмены сегодня утром над регионом было подавлено 11 БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Большое спасибо нашим военным. Спасибо от всех жителей Липецкой области за нашу безопасность», — написал он.
Глава региона отметил, что специалисты всю ночь обезвреживали обломки сбитых беспилотников, работа продолжается и сейчас. Артамонов поблагодарил все экстренные службы региона за профессионализм и слаженную работу.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России.