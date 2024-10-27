Олбани
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецкой области при атаке украинских БПЛА пострадавших нет

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Липецкую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), погибших и пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Источник: РИА "Новости"

«С момента введения красного уровня угрозы вчера в 21:25 мск и до его отмены сегодня утром над регионом было подавлено 11 БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Большое спасибо нашим военным. Спасибо от всех жителей Липецкой области за нашу безопасность», — написал он.

Глава региона отметил, что специалисты всю ночь обезвреживали обломки сбитых беспилотников, работа продолжается и сейчас. Артамонов поблагодарил все экстренные службы региона за профессионализм и слаженную работу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над регионами России.