В Липецкой области при атаке украинских БПЛА пострадавших нет

«С момента введения красного уровня угрозы вчера в 21:25 мск и до его отмены сегодня утром над регионом было подавлено 11 БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Большое спасибо нашим военным. Спасибо от всех жителей Липецкой области за нашу безопасность», — написал он.