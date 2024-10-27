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ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 27 окт — РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли 46 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Источник: © РИА Новости

«Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области», — заявил источник.

Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Днепряны, Таврийск, Алешки, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Каиры, Новая Маячка, Великая Лепетиха, Подстепное.