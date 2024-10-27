ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по населенным пунктам в Херсонской области

«Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области», — заявил источник.