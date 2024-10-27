Ночью над Черноземьем сбили 46 беспилотников

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО сбили 51 украинский беспилотник над Россией, в том числе 46 над регионами Черноземья. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Тамбовской области сбили 18 БПЛА, еще 16 уничтожили над Белгородской областью. По четыре беспилотника сбили над Липецкой и Орловской областями. Три БПЛА уничтожили над Воронежской областью, и один над Курской.