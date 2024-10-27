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Ночью над Черноземьем сбили 46 беспилотников

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО сбили 51 украинский беспилотник над Россией, в том числе 46 над регионами Черноземья. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Тамбовской области сбили 18 БПЛА, еще 16 уничтожили над Белгородской областью. По четыре беспилотника сбили над Липецкой и Орловской областями. Три БПЛА уничтожили над Воронежской областью, и один над Курской.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в своем Telegram-канале, что над регионом за ночь было сбито восемь украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из районов из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава. Возгорание удалось оперативно потушить.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов уточнил в Telegram-канале, что над областью сбили 11 беспилотников. Никто не пострадал.

Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил о единичном возгорании «вследствие хлопка» в Мичуринском округе, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших при этом не зафиксировано.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в результате ночных атак повреждений и пострадавших в регионе нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атаки беспилотников на село Варваровка Белгородского района ранена местная жительница.

UPD: губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что за сутки в регионе уничтожили десять беспилотников. Повреждений не зафиксировано.