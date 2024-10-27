Ночью над Черноземьем сбили 46 беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в своем Telegram-канале, что над регионом за ночь было сбито восемь украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из районов из-за падения обломков беспилотника загорелась сухая трава. Возгорание удалось оперативно потушить.
Липецкий губернатор Игорь Артамонов уточнил в Telegram-канале, что над областью сбили 11 беспилотников. Никто не пострадал.
Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил о единичном возгорании «вследствие хлопка» в Мичуринском округе, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших при этом не зафиксировано.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в результате ночных атак повреждений и пострадавших в регионе нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атаки беспилотников на село Варваровка Белгородского района ранена местная жительница.
UPD: губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что за сутки в регионе уничтожили десять беспилотников. Повреждений не зафиксировано.