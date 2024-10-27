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Путин заявил о росте темпов наступления российских войск

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по всей линии боевого соприкосновения российские войска продвигаются вперед, а темпы их наступления увеличиваются. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Источник: © РИА Новости

«По всей линии боевого соприкосновения российские войска идут вперед и справляются с поставленными задачами… Темпы наступления… увеличиваются», — приводит тележурналист Павел Зарубин слова президента РФ.

Путин Владимир