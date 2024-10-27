Российские военные освободили Измайловку в ДНР

Потери противника в зоне ответственности группировки «Центр» составили: до 600 человек личного состава, танк, два шведских бронетранспортера Viking, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», четыре гаубицы Д-30 и противотанковая пушка «Рапира».