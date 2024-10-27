Российские военные освободили Измайловку в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Измайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, войска группировки ударили по позициям 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари.
Также они отбили 11 контратак 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады Нацгвардии.
Потери противника в зоне ответственности группировки «Центр» составили: до 600 человек личного состава, танк, два шведских бронетранспортера Viking, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», четыре гаубицы Д-30 и противотанковая пушка «Рапира».