МО РФ впервые сообщило об уничтожении радиолокационного комплекса ieMHR

«Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 720 военнослужащих. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов», — сказали в министерстве.