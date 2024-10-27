Группировка «Север» уничтожила до 60 солдат ВСУ за сутки

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Меловое, Волчанск и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сводке военного ведомства.